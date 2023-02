El Pi Palma aposta per «créixer en altura i així no consumir més territori»

El Pi-Proposta per les Illes Balears a Palma vol que la ciutat no creixi en extensió ni superfície, sinó que les construccions siguin més altes. «D’aquesta manera no es consumiria més territori rústic i tendríem més habitatge», ha explicat el candidat de la formació a Cort, Carles Cabrera.

«L’habitatge és un gravíssim problema a Palma. Per això, creim que és necessari que els edificis que estan tancats o en desús es puguin aprofitar. L’Ajuntament de Palma hauria de xerrar amb els propietaris i intentar arribar a un acord per incentivar els lloguers o la reforma d’edificis per fer habitatges», ha explicat el candidat a Cort. «Palma no pot créixer més en espai», ha remarcat.

Toni Crespí, membre del comitè de Palma, insisteix que «s’ha de posar el debat de la sobrepoblació damunt la taula i posar-hi remei. Hem de fer polítiques perquè els pròxims 15 anys la població a Palma no creixi de manera desmesurada com fins ara. Aquí no hi cap tothom ni tenim habitatge per a tothom», ha recordat Crespí.