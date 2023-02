Unidas Podemos impulsa una guia de vestigis militars perquè es conegui la història de la Guerra Civil a Menorca

Unidas Podemos ha registrat aquesta setmana en el Parlament una Proposició No de Llei (PNL) per a l'impuls d'una guia de vestigis militars perquè es conegui la història de la Guerra Civil a Menorca.

En aquest sentit, el diputat d'Unidas Podemos Pablo Jiménez ha explicat que «si altres restes patrimonials disseminades per Menorca compten amb el suport institucional en la seva conservació i catalogació, també han de rebre el mateix tracte els vestigis de la Guerra Civil, perquè la ciutadania els pugui identificar i conegui la història dels refugis antiaeris, les fortificacions i les línies defensives de l'illa».

La iniciativa que ha registrat Unidas Podemos té com a objectiu últim que la ciutadania reconegui el patrimoni militar de la guerra civil de l'illa per a comprendre el desenvolupament de la història, mitjançant la conservació dels elements.

Jiménez ha expressat que «els vestigis de les defenses republicanes de la Guerra Civil haurien de tenir el mateix reconeixement patrimonial que puguin tenir entre altres la fortalesa de La Mola o es castell de Sant Felip». «És un patrimoni que reflecteix un moment de la història de l'illa, i per això els vestigis militars de la Guerra Civil haurien de comptar amb el mateix reconeixement i tracte institucional», ha subratllat.

Mitjançant aquesta iniciativa, Unidas Podemos proposa al Govern i al Consell de Menorca catalogar tots els vestigis militars de la Guerra Civil i considerar els més representatius com a Béns d'Interès Cultural. A més, insta l'executiu autonòmic i a la institució insular a treballar de manera conjunta en l'elaboració d'una guia informativa a la disposició de la ciutadania sobre aquests vestigis. D'altra banda, proposa accelerar l'elaboració d'un estudi sobre els vestigis, que ja està contemplat en els Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma.

Jiménez ha indicat que «el patrimoni militar de la Guerra Civil a Menorca està compost de refugis antiaeris, localitzats a Maó, Ciutadella, Es Migjorn, Alaior, Es Mercadal, Ferreries, Fornells, Sant Lluís i Es castell, a més d'obres de fortificació, defensa antiaèria, defensa d'artilleria en les costes, defenses costaneres per a la infanteria i línies defensives d'interior».

«Desgraciadament, falta catalogar aquest patrimoni, si bé ja està documentat per personal investigador de la universitat i recollit en un llibre per un dels directors del Consorci Militar de l'illa de Menorca, però no es troba ben conservat, estant la major part d'aquests vestigis abandonada», ha apuntat Jiménez.

Sobre aquest tema, el diputat d'Unidas Podemos ha afirmat que «aquest abandonament ve acompanyat del desconeixement gairebé absolut per part de la població del significat d'aquestes ruïnes, fet que es vol revertir amb aquesta iniciativa».

A més, Jiménez ha afegit que «l'arqueologia moderna posa l'accent en l'estudi del passat recent com una fórmula per a entendre el fil conductor de la història», creient, per tant, «indispensable fer valdre aquesta sèrie de construccions, que expliquen un episodi de Menorca que no hauria de tornar a ocórrer».

La iniciativa també insta el Govern i el Consell de Menorca a elaborar un pla d'actuacions estratègiques que inclogui la catalogació de tots els vestigis militars, incloent-hi la revisió dels catàlegs existents, tant de costa com d'interiors, i que defineixi les accions que s'han de dur a terme a partir d'aquí, com la restauració i l'adequació dels elements més destacats i la realització d'una ruta senyalitzada que s'incorporarà en la guia formativa i informativa proposta.