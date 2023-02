La Coordinadora 8M convoca una manifestació «transinclusiva i de classe» pel Dia de la Dona Treballadora

La Coordinadora 8M ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per convocar a totes les dones treballadores d'arreu de Mallorca a la manifestació pel 8 de març, que serà a les 18 hores a Plaça Espanya de Palma i finalitzarà al Passeig del Born.

Aquesta nova coordinadora ha nascut «davant la necessitat de poder garantir que aquest 8M hi haurà un espai segur per a totes les companyes, especialment per les dones trans». Està formada per diferents col·lectius dels moviments socials, organitzacions feministes, LGTBIQ+ i anticapitalistes, «com una resposta a la deriva trànsfoba i reaccionària del Moviment Feminista de Mallorca, la qual ha suposat una gran fugida de militants i companyes d'aquest espai».

Asseguren que el silenci davant «l'esclat de violència contra les més oprimides» és una actitud còmplice de la qual no en són partícips, i per això la seva postura defensa «que les dones trans sempre han format part del feminisme, per tant, romandre callades o excloure-les de la nostra lluita seria legitimar aquests missatges d'odi, violència i exclusió».

«Volem un feminisme de classe, perquè les dones treballadores seguim estant explotades,

discriminades i oprimides, en tots els àmbits de les nostres vides, gràcies a l'aliança criminal del patriarcat i el capitalisme, en un sistema on cada cop és més evident la feminització de la pobresa i la càrrega invisibilitzada de la divisió sexual del treball, la qual condemna a les dones treballadores a un doble o triple jornada laboral», reivindiquen al comunicat.

Des de la coordinadora fan una crida a totes les dones treballadores d'arreu de Mallorca a

organitzar-se i sortir al carrer aquest 8 de març, i recorden als homes que el seu paper

és «facilitar l'organització, la participació i el lideratge de les seves companyes» en el transcurs d'aquesta jornada.