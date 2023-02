Vicenç Vidal valora la Llei d'Universitats per «desprecaritzar» els professors associats i reconèixer la vaga estudiantil

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha anunciat que donarà suport a la Llei d'Universitats respecte «reivindicacions clau» com el dret a la vaga estudiantil, a conèixer en quina llengua s'impartiran les classes o millores en la situació de «precarització» del professorat associat gràcies a processos d'estabilització.

«Les esmenes de les esquerres sobiranistes han fet possible que reivindicacions històriques del sindicalisme estudiantil, com el dret a la vaga acadèmica o poder compaginar el associacionimse i els estudis, siguin una realitat», així com «l'impuls de processos d'estabilització que evitin la precarització del professorat associat», ha dit Vidal en el ple del Senat.

El senador també ha destacat que la llei «reconeix en la universitat el dret a debatre i analitzar qüestions políticament rellevants gràcies a totes les persones que han lluitat perquè, en moments socialment convulsos, la universitat fos un oasi democràtic». En aquest sentit, ha posat d'exemple la marea verda en defensa de l'ensenyament públic i en català durant el Govern del PP de Bauzà, i ha recordat a «una rectora de la UIB exemplar i demòcrata, que va posar la universitat al servei de la societat civil, com va ser Montserrat Casas».

A més, ha valorat de forma «molt positiva» per a les universitats de territoris de parla catalana com Balears el fet que la llei reculli el dret de l'estudiant de conèixer, en els seus plans acadèmics, la llengua en la qual s'impartirà cada assignatura. També ha considerat positives les mesures per a impulsar, en el marc dels programes d'intercanvi Erasmus+, l'ús del català, el gallec o el basc en universitats on aquestes llengües siguin oficials.

Per a finalitzar, Vidal ha manifestat que, «malgrat que la llei sigui un avanç per a la majoria social, per a l'estudiant i per al col·lectiu de professors associats, encara queden qüestions pendents de resoldre com la situació dels docents contractats doctors que caldrà revisar en un futur».