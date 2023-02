Podem Palma proposa sumar 50 quilòmetres més de carril bici a la ciutat

Podem Palma vol augmentar en 50 quilòmetres el carril bici de la ciutat la propera legislatura, és a dir, un 50 per cent més que actualment. La candidata de la formació a la batlia de Cort, Lucía Muñoz, aposta a més a més per oferir una xarxa de bicicletes «públiques, assequibles i repartides per tots els barris, per a facilitar a tothom el seu ús». Així, la proposta de Podem permetria assolir els objectius marcats pel PMUS aprovat per l'Ajuntament de Palma.

Muñoz ha volgut remarcar que «una ciutat que no es pot recórrer en bicicleta és una ciutat no només més sostenible, sinó també més propera i amable. Per això serà una de les nostres prioritats», ha dit, en relació amb la seva inclusió al programa electoral per a les eleccions del mes de maig. Tot i això, la candidata a la batlia de Cort ha volgut deixar clar que no faran aquesta ampliació «de qualsevol manera, perquè el carril bici no pot suposar un espai insegur», ha dit.

En aquest sentit, i pel que fa als carrils, des de la formació es proposa que siguin unidireccionals i segregats, pel fet que serien de més seguretat, i que se situïn sobre l'asfalt en comptes de les voreres. Així, segons ha explicat Muñoz, «es guanya espai als cotxes i no als vianants». En el cas dels carrils actuals que presentin aquests problemes, aquests serien desplaçats per a «complir aquests criteris de seguretat per a vianants i ciclistes», ha dit la candidata.

De manera complementària, des de Podem es proposa també altres mesures com, per exemple, crear aparcaments per a bicicletes als espais públics propers a entorns escolars i equipaments públics, creació de 'biciboxes' per a guardar-les de forma segura i gratuïta, o més places per a les bicicletes als aparcaments de la SMAP (de propietat pública municipal).

Finalment, la candidata ha volgut deixar clar que l'ampliació del servei de BiciPalma realitzada per Cort aquest any, amb 930 noves bicicletes i 48 noves estacions a fins a 20 barris, «ha estat tot un èxit». Tot i això, ha recordat que encara queda camí per recórrer, ja que «la mobilitat sostenible no es pot permetre preguntar el codi postal», fent referència que aquest servei s'hauria d'estendre per igual a tots els barris de Palma.