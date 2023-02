El Pi assegura que l'Estat espanyol incompleix sistemàticament l'Estatut i demana que es compleixin les transferències previstes

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, presentarà una interpel·lació relativa als 40 anys de l'Estatut d'Autonomia en el ple del Parlament del pròxim 21 de febrer.

«El Pi fa una valoració positiva d'aquests quaranta anys, però pensam que queda molt de camí per desenvolupar en plenitud l'autogovern de les Illes Balears», ha declarat Melià. El portaveu ha assegurat que l'Estat espanyol «incompleix sistemàticament l'Estatut» i que des de la formació insistiran «a dir que es compleixin les transferències previstes com la policia autonòmica, ports i aeroports, justícia. Volem decidir des d'aquí el que passa aquí i no dependre de Madrid».

Melià ha reclamat que l'Estat marqui una política específica en infraestructures, transports i energia que «fins ara és inexistent», així com el desenvolupament total del règim especial i del factor d'insularitat.

Per acabar, el portaveu ha finalitzat la seva intervenció assenyalant que es desenvolupin institucions com el síndic de greuges i que es doni contingut a drets com el de l'habitatge que és un fracàs absolut i que en els darreres vuit anys de govern d'esquerres l'accés a un habitatge ha empitjorat molt.