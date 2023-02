El PP de Prohens ara vol explotar la cultura amb finalitats turístiques i es compromet a desenvolupar una llei d'indústries culturals

La presidenta del PP de les Balears i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, s'ha compromès aquest divendres a desenvolupar «una llei d'indústries culturals, una llei de música per a protegir i potenciar la riquesa musical de l'arxipèlag, obrir espais públics per exposicions, i a potenciar la internacionalització de la producció cultural de les illes, així com organitzar des del Govern una Fira Internacional d'Art Contemporani a les Illes Balears».

Prohens ha detallat aquestes propostes a la clausura del fòrum 'L'hora del canvi en les polítiques culturals', el qual ha reunit, en dues taules rodones, a representants del món de la cultura per a prendre nota de les seves propostes i inquietuds, com el dramaturg Rafel Brunet; el president del Gremi d'Editors, Gracià Sánchez; el concertino de l'Orquestra Simfònica i volinista, Smerald Spahiu; el performer i representant d'empreses d'Arts Escèniques (Illescena), Gaspar Morey; l'il·lustrador i membre del cluster del Còmic, Pere Joan; els crítics d'art i comissari d'exposicions, Fernando Gómez de la Costa i Pilar Ribal; l'artista i doctora en Belles arts, Amparo Sard; o el galerista, Xavier Fiol. També ha acompanyat a la líder del PP l'exconseller de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid i actual portaveu de Cultura del PP al Senat, Jaime de los Santos.

La líder del PP ha destacat el valor de la trobada, assenyalant que «demostra que el PP creu en la cultura, creu en els nostres creadors, en els nostres artistes i que volem dur a terme polítiques de suport a la cultura a les Balears». Prohens ha destacat el paper de la cultura com a «dimensió indispensable de l'individu» i el seu valor per a la societat «com a senya d'identitat i carta de presentació de les Balears».

En aquesta línia, també ha destacat la importància del «binomi cultura i turisme», assenyalant que no sols el turisme ha d'aprofitar la cultura com a atractiu per a la seva oferta, per a desestacionalitzar o per a atreure un turisme de qualitat, sinó que «la cultura també ha d'aprofitar el turisme». «Ser un aparador pel qual cada any passen milions de persones de tot el món ha de ser una oportunitat per als nostres creadors», ha apostat Prohens, que s'ha compromès amb l'organització d'una Fira Internacional d'Art Contemporani i amb «donar suport a la internacionalització de la producció artística i cultural de les nostres illes, una llei d'indústries culturals, complir amb les expectatives de l'Institut d'Indústries Culturals, així com de la Balears Film Comission, per a dur les nostres arts plàstiques, escèniques, música i producció audiovisual tant en les fires internacionals del sector com a les fires turístiques a les quals acudeixen les Balears».

«Si una cosa vos vull traslladar, als creadors, als artistes, al món de la cultura és que si el PP governa aquestes illes, tendreu a les institucions al vostre costat», ha expressat Prohens, que ha defensat que «vos volem lliures, vos volem creatius, vos volem reivindicatius, vos volem compartint el vostre talent, vos volem aportant valor i sent la millor carta de presentació d'aquestes illes, vos volem fent-nos sentir orgullosos del reconeixement i èxit de les vostres obres».