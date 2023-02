MÉS per Mallorca reclama un pla d'igualtat de gènere al director d'IB3

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha proposat al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, desenvolupar un pla d'igualtat durant la sessió parlamentària de control a IB3 d'aquest dijous.

El passat mes de gener IB3 va rebre nombroses crítiques per la retransmissió del Pi de Pollença. Campomar ha considerat que «la pujada al Pi és una activitat on existeix un considerable predomini d'homes i s'ha d'encoratjar a les dones que s'hi facin lloc, no ridiculitzar-les».

MÉS per Mallorca ha explicat que «seria interessant que IB3, donat el seu paper clau com a radiotelevisió pública del país, desenvolupàs un pla d'igualtat per evitar aquest tipus de situacions». La diputada de la formació ha finalitzat la seva intervenció assegurant que «esperen que a la propera legislatura no s'hagin de debatre incidents d'aquest tipus» i que confien en «la seva tasca de promoció de la igualtat de gènere, començant per l'ens».