Unides Podem apel·la al PSOE perquè ajudi a aconseguir l'excepció balear per poder limitar la venda d'habitatges a no residents

La portaveu d'Unides Podem al Parlament, Esperança Sans, ha explicat aquest dimarts en declaracions als mitjans que «novament es troben davant d'una negativa del PSOE»

per poder limitar la venda d'habitatges a no residents.

«Estem acostumats al fet que sempre ens diguin que 'no es pot' a qüestions tan rellevants com per exemple l'excepció ibèrica que es va fer en matèria d'energia», ha lamentat Sans. La portaveu de la formació ha apel·lat directament al PSOE «perquè els doni suport i empenyi amb nosaltres per poder tenir una excepció balear per tal de poder limitar la compra d'habitatges a no residents».

Sans ha recordat que des d'Unides Podem ja van fer una presentació amb experts en l'àmbit on «es deixava ben clar que hi havia jurisprudència positiva per tal de poder fer aquesta limitació». En aquesta presentació s'hi recollien aspectes com la pressió humana sobre l'illa, la pressió del turisme i l'especulació que es fa amb l'habitatge, que permetrien tirar endavant aquesta limitació.

«Apel·lam al Partit Socialista que sigui valent i que ens ajudi a aconseguir aquesta excepció balear», ha insistit la portaveu. «Si hi ha voluntat política, sempre es pot», ha assegurat Sans.