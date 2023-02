El Pi proposa recuperar el període de rebaixes tradicional i descomptes als aparcaments

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha demanat a la presidenta Armengol que l’executiu reorienti la política comercial. «Cent tendes tanquen cada any a Balears. Vostès només els hi donen copets a l’esquena, però no suport real», ha criticat el portaveu.

La formació proposa la implantació de «mesures fiscals valentes que ajudin de bon de veres als comerços emblemàtics». «El comerç al centre de la ciutat està en crisi. Ho estan passant malament. És un clam social que veu tothom manco vostès que es tapen els ulls», ha assegurat Melià.

El portaveu ha proposat diverses mesures per a revertir la situació del comerç de proximitat com facilitar l’accés als establiments mitjançant descomptes als aparcaments, recuperar el període de rebaixes tradicional, el posicionament adequat del comerç de proximitat en la venda en línia i amb un bon manteniment i neteja dels carrers i places del centre de la ciutat.