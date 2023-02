Josep Melià (El Pi): «No deixarem que els mallorquins visquin dins contenidors»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat aquest dissabte les seves propostes en matèria d'habitatge en una taula rodona en la qual han participat Josep Melià, candidat de la formació al Govern, Maria Ferrà, de la junta directiva d'API (Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària), i Guillem Mut, secretari general de Joves per les Illes.

Durant la taula rodona, Melià ha exposat una sèrie de mesures per solucionar l'accés a l'habitatge que pateixen els ciutadans de les Balears. Melià ha explicat que «l'habitatge és un dels principals problemes que patim i després de vuit anys de govern del pacte no s'ha pres cap mesura realment efectiva per solucionar-ho. Ja està bé d'enrevoltar la figuera, necessitam solucions».

Per això, segons ha explicat Melià, El Pi proposarà «eliminar tots els impostos en la compra del primer habitatge, la possibilitat de fer habitables en els locals i simplificar la normativa per a fer reformes i ampliacions només amb una declaració responsable». En aquest mateix sentit, la formació aposta «per suprimir l'impost de successions en la transmissió per herències d'habitatges entre familiars, ja siguin de pares a fills, de padrins a nets o d'oncles a nebots».

En referència a la notícia que han sortit als mitjans sobre crear habitatge en contenidors per solucionar la manca d'habitatges a Palma, Melià ha destacat que és «una improvisació constant de l'equip de govern». «El darrer exemple el tenim amb la proposta del batle de Palma. Hila té una ocurrència darrer una altra i intenta tapar la seva ineptitud i inacció en la seva política d'habitatge a Palma amb la construcció d'habitatge de mala qualitat. No deixarem que els mallorquins visquin dins contenidors», ha sentenciat.

Per part seva, Maria Ferrà, membre de la directiva d'API, ha assegurat que «no hi ha habitatges suficients». «Hi ha un parc d'habitatges tancats perquè els propietaris no els volen llogar i necessitam trobar solucions perquè el problema s'està agreujant», ha explicat.

Finalment, el secretari general de Joves per les Illes, Guillem Mut, ha assegurat que «el trànsit cap a la vida adulta comença amb l'emancipació de la casa dels pares, però si la teva família no té propietats, no pots fer la passa. Per això, demanam que la condició de joves s'elevi a 35 anys i que s'augmenti l'habitatge social».