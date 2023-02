MÉS centrarà la seva campanya electoral en el medi ambient i el territori, l'habitatge i la defensa del català

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, juntament amb el candidat al Consell, Jaume Alzamora, i la candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, han presentat aquest dissabte a la Plaça París de Palma els eixos de campanya de la formació ecosobiranista de cara a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals del mes de maig. En aquest sentit, els tres candidats han anunciat que se centraran en «la protecció del medi ambient i el territori, la necessitat d'universalitzar el dret a l'habitatge, i la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits».

Apesteguia ha apuntat que «aquests tres reptes que tenim com a país venen de problemes considerables que es produeixen bàsicament per dos motius: el model turístic i la falta de poder polític de les nostres institucions d'autogovern». En aquest sentit, el candidat a president del Govern ha assegurat que «cal apostar per un model que vagi cap al decreixement turístic, i augmentar el poder polític de les institucions pròpies d'aquesta terra».

El líder de MÉS ha finalitzat la seva intervenció manifestant que «Mallorca necessita ser pensada des de Mallorca. Els nostres interessos xoquen amb els interessos i expectatives que Espanya té posats aquí: màxim turisme i màxima capacitat extractiva. Per això proposam un nou marc de relacions amb l'Estat basat en la bilateralitat i la sobirania fiscal». Apesteguia ha clos apuntant que «aquest nou marc de relacions hauria de permetre la gestió pública i pròpia dels ports i aeroports per a poder limitar els vols als interessos de les Balears i poder cobrar l'Impost Turístic a la porta d'entrada i no als establiments turístics».

Per la seva part, el candidat al Consell i també secretari general ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha anunciat que «MÉS per Mallorca presentarà un total de 46 candidatures en l'àmbit municipal, de les quals 35 seran com a MÉS i altres 11 en coalició». Alzamora ha destacat també que «tenim el programa aprovat, tenim la totalitat de les candidatures al Parlament, Consell i Ajuntament de Palma aprovades, i tenim tota la maquinària en marxa per afrontar la campanya electoral per, a partir del mes de maig, liderar les principals institucions del país».

Finalment, la candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, ha assegurat que «volem fer de Palma una ciutat de proximitat, centrada en els seus residents. Volem fer de Palma la ciutat dels 15 minuts i fer que els seus residents tenguin tots els serveis i les necessitats bàsiques a prop de casa seva». En aquest sentit, Truyol ha manifestat que «Palma ha de ser un exemple i un referent pel que fa a iniciatives innovadores que facilitin la vida de les persones que hi viuen, igual que ho ha estat amb la prohibició del lloguer turístic».