MÉS per Mallorca dona suport a la comunitat docent i demana a la Conselleria d'Educació i Formació Professional que reprengui les negociacions

MÉS per Mallorca ha mostrat aquest dilluns el seu suport a la comunitat docent després de conèixer l'exigència de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca de

reprendre les negociacions per tal d'arribar a un nou acord de millora dels seus drets laborals i les condicions de feina.

Per aquest motiu, la formació ecosobiranista ha demanat també a la Conselleria d'Educació i Formació Professional «que reprengui d'immediat les negociacions amb el col·lectiu docent, ja que, segons apunten, estan aparcades des de fa mesos».

Joan Mas 'Collet', diputat de MÉS per Mallorca, ha assegurat en les seves declaracions que «hi ha qüestions massa importants que encara estan sense resoldre» i ha reclamat al conseller Martí March (PSIB-PSOE) que convoqui urgentment la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca per tal d'arribar a un acord de millora.

Collet ha fet especial referència a la càrrega docent i la carrera professional, i ha dit que «si volem tenir la millor educació possible, hem de comptar amb els millors professionals docents, i això òbviament passa per donar-los i garantir-los unes bones condicions laborals per part de la Conselleria d'Educació i Formació Professional».