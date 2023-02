El Pi proposa un intercanvi lingüístic per a difondre el català entre els estrangers

La portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Xisca Mora, i el candidat a la institució insular en les pròximes eleccions, Antoni Salas, han presentat una iniciativa per a crear borsa d’intercanvi lingüístic i, així, fomentar i difondre la llengua catalana.

Mora ha assegurat que «en aquests moments s’ha de fomentar la llengua pròpia de les Illes Balears». «Els estrangers han d’aprendre que a les Illes xerrant català i n’estic segura que molts voldran fer la passa i aprendrer-ne», explica. «El Consell té les competències i l’obligació de difondre la nostra cultura i la nostra llengua i El Pi creu que aquesta seria una bona manera de fer-ho», ha assegurat.

Salas, filòleg de professió, creu que aquesta mesura és una oportunitat no només per a practicar la llengua oral sinó per a conèixer, experimentar, viure i intercanviar aspectes culturals. «La llengua és una riquesa i s’ha de fomentar i difondre. I és i serà una de les meves prioritats».

En el mateix sentit s’ha expressat Carles Cabrera, candidat d’El Pi a la batlia de Palma i filòleg de professió. «Necessitam donar un impuls al català. A Ciutat de cada vegada és xerra menys la llengua pròpia i li hem de donar un impuls des de les institucions», ha reconegut.

La moció d’El Pi demana la creació d’una borsa d’intercanvi lingüístic i dotar de tot el material de suport i guies necessàries, com a mínim en 3 idiomes, per al desenvolupament del programa.