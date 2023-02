Mallorca Nova es consolida com l'organització referent dels joves ecosobiranistes: «Donarem tot el nostre suport a MÉS a les pròximes eleccions»

Mallorca Nova, l'organització juvenil lligada a MÉS per Mallorca, ha celebrat aquest dissabte el seu II Congrés a Ses Cases des Mestres, a Santa Maria. Després de ser reelegida com a secretària general, Maria Victòria Llull ha assegurat que «hem posat les bases per una organització juvenil forta i donar tot el suport a MÉS per Mallorca a les pròximes eleccions».

També ha assistit a l'acte polític de l'assemblea el candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia. «El maig d'aquest 2023 necessitarem totes les mans, tota l'empenta i tota la il·lusió que els joves heu d'aportar per guanyar el Govern i el Consell i assumir el repte de fer una Mallorca nova», ha dit el també coordinador del partit ecosobiranista.

Segons explica Mallorca Nova en un comunicat, aquest congrés ha servit per «consolidar l'organització i preparar-la per donar suport a MÉS per Mallorca en els pròxims mesos, fins als comicis del maig». L'organització ha renovat els Estatuts i la Ponència Política i ha aprovat un Reglament de règim intern i un Protocol contra les agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. «Mallorca Nova ha demostrat ser una font d'idees, d'inspiració i de perfils formats i decidits», ha explicat Llull, que també ha assegurat que «l'Assemblea d'avui evidencia que som un projecte que continua creixent per convertir-se en el referent de l'esquerra sobiranista i ecologista».

La trobada d'aquest dissabte ha estat la primera Assemblea General de Mallorca Nova després de l'assemblea fundacional de desembre del 2020. Un dels tràmits importants era la renovació del Secretariat Nacional, un òrgan en què Maria Victòria Llull tornarà a ocupar la secretaria general acompanyada de Joan Font (organització), Jaume Ribas (finances), Joana Catany (comunicació), Miquel Rosselló (formació i estratègia), Aina Maria Quetglas (relacions territorials i comissions) i Diego Moncada (relacions internacionals). S'han elegit també els representants de l'organització als òrgans interns de MÉS, al Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) i la composició de la nova Comissió de Garanties.