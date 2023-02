El PSIB insta el PP Balears a «desmarcar-se» de l'extrema dreta i posicionar-se a favor de l'avortament

La secretària d'Igualtat del PSIB, Sílvia Cano, ha instat aquest dijous el PP Balears a «desmarcar-se» de Vox i «posicionar-se a favor» de l'avortament, en lloc d'utilitzar les dones com a «moneda de canvi amb l'extrema dreta».

Després de la reunió del consell assessor de polítiques d'igualtat del PSIB, Cano ha acusat el PP d'haver estat històricament «un obstacle per a la igualtat» i li ha retret el vot en contra del divorci, la Llei d'Igualtat, l'avortament o més recentment la llei de salut sexual i reproductiva del Govern de Pedro Sánchez.

Cano ha assegurat que el PSIB no admetrà «ni un pas enrere» en aquestes matèries ni «interferències en l'exercici dels drets».

Per acabar, Cano ha valorat la creació d'un comitè de crisi a les Balears per a tractar els feminicidis. «Servirà per abordar, de manera transversal, la violència envers les dones i fer un plantejament conjunt per poder oferir millors i més recursos a les víctimes de violència masclista», ha assenyalat.