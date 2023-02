El PI denuncia que el Govern «té oblidats» els professors interins

El portaveu del Grup Parlamentari El PI-proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha anunciat que presentaran una esmena a una Proposició No de Llei (PNL), que es debatrà dimarts que ve en el ple del Parlament, per a fer costat als professors interins de les Balears.

En roda de premsa després de la Junta de Portaveus, Melià ha explicat que aquesta PNL ha estat presentada per PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca per a fer costat als docents en relació a l'incident que es va produir en el Col·legi La Salle.

No obstant això, el portaveu d'El PI ha avançat que ells presentaran aquesta esmena perquè es tracti el problema dels interins a les Balears, que «estan en protesta». «Demanarem que la reducció de les quotes i la devolució de les taxes pagades», ha dit.

«El Govern ha duit a terme una política errònia amb aquest col·lectiu, els té oblidats i no recull les seves indicacions», ha dit Melià, per a després detallar que demanen, amb aquesta esmena a més de la reducció de les taxes, que les oposicions es facin per illes, les llistes d'interins també i es reconegui la carrera professional per a tots els docents, «inclosos els interins».

Melià ha indicat que «ja es veurà quina és la postura del Govern, que fins ara no s'ha preocupat per escoltar les seves reivindicacions».

En el ple, Melià preguntarà també a la presidenta del Govern, Francina Armengol, pel segon cable submarí elèctric a Mallorca per a saber per on arribarà. El portaveu d'El PI ha ressaltat que la previsió és que entri per la Badia de Pollença, quan hi ha «unanimitat civil» perquè ho faci per la d'Alcúdia. «S'ha d'escoltar la societat civil per a prendre la decisió sobre el traçat d'aquest cable i no fer-lo d'esquena als veïns. Necessitam un pronunciament ferm de la presidenta».

Melià també ha indicat que en el ple compareixerà el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, per a informar sobre el compliment de la Proposició No de Llei sobre l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades en ports d'interès general. La compareixença va ser sol·licitada per El PI ja que, en paraules de Melià, volen saber si el Govern ha fet la seva feina.