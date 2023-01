El Consell de Mallorca presenta un nou catàleg d'activitat esportiva per promoure l'esport en les segones i terceres edats

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dimarts al Centre Bit d'Inca el catàleg d'activitat esportiva per a persones adultes, dirigit concretament a dos blocs de segones (45-60 anys) i terceres edats (+60 anys).

El catàleg «Activitats esportives per a persones adultes» inclou quatre grans grups: Gaudeix l'illa sènior, Mou-te amb salut! i els dos nous blocs, Activitats al medi natural i Sortides actives, que combinen esport, medi i cultura.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, i la directora insular, Marga Portells, rebuts pel batle del municipi, Virgilio Moreno, han presentat aquesta iniciativa que amplia les activitats esportives i el pressupost, que serà de 949.000 euros per la temporada 2023.

La presidenta ha afirmat que «es cobriran 7.558 hores d'activitat física, que es tradueixen en salut per a tots els mallorquins, i en una resposta social a la demanada, cada cop més latent, d'activitat per part de les segones i terceres edats». Cladera ha afegit que «hem detectat que, a més, aquests programes d'activitat física adopten, en alguns casos, una funció d'acompanyament social, tant per la relació que es genera en els grups, com amb els monitors».

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, ha recordat que el programa té per objectiu «contribuir a l'envelliment actiu, a més de generar una agenda esportiva regular en aquesta franja d'edat que fins ara no estava normalitzada». I ha afegit que «també ha permès, en el cas del Gaudeix l'illa sènior, desestacionalitzar l'activitat turística en temporada baixa, fent una aposta que es consolida en la tercera temporada i que fins ara no existia com a oferta a Mallorca».