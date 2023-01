Armengol cedeix i convoca el Consell Social de la Llengua Catalana

La presidenta del Govern, Francina Armengol, finalment ha cedit a les pressions de l'Obra Cultural Balear i de diversos agents en defensa de la llengua catalana i ha convocat una reunió extraordinària del Consell Social de la Llengua Catalana per a tractar el tema de l'exempció del requisit d'acreditar coneixements de català al personal sanitari.

La reunió s'ha convocat per aquest dimecres 1 de febrer, després que la presidenta rebutjàs en reiterades ocasions fer-ho, ja que no considerava oportú treure a debat social aquest afer. MÉS per Mallorca l'advertí que, si s'abstenir de convocar-lo, ho faria Beatriu Defior, la Directora General de Política Lingüística, membre de la formació ecosobiranista i, en tant que vicepresidenta del Consell Social, legitimada també per a convocar reunions.

La sessió extraordinària comparà amb 11 punts a l'ordre del dia, la qual cosa sembla voler restar rellevància a l'afer que tanta discrepància ha generat entre els socis de govern i la població balear en general. S'espera que la presidenta es ratifiqui en la determinació de seguir endavant amb l'exempció, mentre que l'OCB i STEI es proposen impugnar tot el procés d'estabilització davant els tribunals en cas que això ocorri.