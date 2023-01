El Pi Palma demana la reducció de l’IBI o la taxa dels fems per als comerços emblemàtics

El candidat i portaveu d’El Pi Palma, Carles Cabrera, demana que l’Ajuntament redueixi alguns imposts als comerços emblemàtics de Ciutat. «Cort hauria de rebaixar fins a un 50% l’IBI (Impost de Béns Immobles) als comerços que formen part del catàleg de Comerços Emblemàtics de Ciutat com a incentiu».

«El comerç de proximitat és una part essencial de Palma, i per això aquesta distinció que atorga l’Ajuntament de Palma hauria de venir acompanyada de rebaixes fiscals», insisteix Cabrera. «Proposam que es rebaixi fins a un 50% l’Impost de Béns Immobles o la taxa de fems d’aquests comerços catalogats com emblemàtics per Cort», explica Cabrera.

Per altra banda, El Pi Palma proposa que els comerços que puguin adquirir aquesta categoria que atorga Cort puguin fer el tràmit de manera presencial. «Molts establiments no saben com s’han de fer els tràmits telemàtics que demana l’Ajuntament, i per això no opten a ser Comerços Emblemàtics. Per això hauria d’haver-hi les dues opcions per poder fer els tràmits: telemàticament o presencial», ha sentenciat Cabrera.