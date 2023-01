MÉS planteja possibles dimissions dins el Govern si no arriben a un acord amb el PSIB sobre l'exempció del requisit del català en el personal sanitari

MÉS per Mallorca negocia amb el PSIB l'exempció del requisit del català en el procés d'estabilització de metges i infermeres a les Balears. Segons han explicat a Europa Press, des de la formació plantegen possibles dimissions al Govern si no s'arriba a un acord.

MÉS exigeix que el català sigui obligatori per als sanitaris i que s'inclogui una moratòria de dos anys per acreditar el títol. Si no s'arribés a un acord, la formació preveu convocar la seva Executiva aquest dilluns horabaixa per «prendre una decisió».

El diputat Joan Mas 'Collet' ha assegurat en declaracions al magazín matinal d'IB3 Ràdio 'Al Dia' que «és una irresponsabilitat que es facin funcionaris a les Illes Balears que mai hagin d'acreditar un nivell de català».