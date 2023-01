Unides Podem: «Regular l'accés de vehicles és defensar els drets i el dia a dia dels menorquins»

El grup polític d'Unides Podem (UP) al Consell de Menorca considera que regular l'accés de vehicles a l'illa durant els mesos de temporada alta ha de ser «una prioritat» i reclama a la resta de formacions que formen part del govern de la institució que agilitzin el procés per a intentar executar la mesura «com més aviat millor».

Després de les bones intencions públiques a la darrera celebració de Sant Antoni, per a UP «ha arribat el moment de prendre decisions valentes i no demorar-les en el temps, especialment davant les previsions turístiques per a l'estiu que ve». La portaveu d'UP, Cristina Gómez, insta altres departaments del Consell a fer realitat una iniciativa que sorgeix de l'acord dels tres partits d'esquerres, en el marc del text de la llei Reserva de Biosfera, pendent d'aprovació al Parlament.

«Demanam al departament de Mobilitat avançar les mesures que permetin la regulació de vehicles, perquè estam d'acord en implementar-la en el menor temps possible, però cal estar preparats i demostrar que l'execució es fa amb garanties, mitjançant una millora de la xarxa pública de transport, connexions amb llançadores a determinats punts d'interès turístic que solen estar col·lapsats o reforçant les prestacions del servei de taxis, per exemple», han explicat.

D'altra banda, Gómez ha incidit en la necessitat de controlar les densitats focals a través del departament d'Economia i Ordenació Turística.

«Les limitacions del creixement poblacional i d'espai a la normativa territorial i urbanística són essencials. Cal saber com afecta l'increment demogràfic a l'àmbit de la planificació, així com conceptes com la capacitat de càrrega, petjada ecològica, indicadors de sostenibilitat, densitat de població, capacitat d'acollida o ràtios turístiques», remarquen.

A la recent edició de FITUR s'han constatat les previsions turístiques de cara la pròxima temporada, unes xifres que corroboren que viurem situacions de massificació. Per això, consideren que «regular és necessari i s'ha de mostrar decisió i compromís amb les reivindicacions per una Menorca més sostenible».

«És l'hora de la veritat, de prendre decisions valentes i d'acord amb la feina que s'ha fet en els últims anys. Regular l'accés de vehicles és defensar els drets i el dia a dia dels menorquins, dels qui volen gaudir de les seves platges o d'aquells que es desplacen per motius de feina. També és defensar el turisme, ja que és molt important traslladar una imatge de destí sostenible en tots els camps, i el de la mobilitat és cabdal», han conclòs.