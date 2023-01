EUIB dona suport a la denúncia presentada per Memòria de Mallorca

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha expressat públicament el seu suport a la denúncia presentada, aquest dijous al Jutjat de Guàrdia de Manacor, per l’entitat memorialística Memòria de Mallorca, per crims de lesa humanitat perpetrats contra les Roges del Molinar. La denúncia es fonamenta en el redactat de l'article 7 de l'Estatut de Roma de 1998 per l’assassinat, durant la repressió de la Guerra Civil, de les milicianes Aurora Picornell, Belarmina González, Catalina Flaquer, Antònia i Maria Pascual.

El partit polític ha manifestat que «sempre hem treballat perquè les tasques de localització i exhumació de fosses fos una realitat continuada». Han afegir que «només amb un Govern de coalició d’esquerres com el que tenim a les Illes Balears és possible aquesta tasca de justícia democràtica». S'han referit a la troballa de les restes mortal d'Aurora Picornell com una «victòria per a la memòria i la dignitat d’un Estat que durant massa anys ha estat d’esquenes a les represaliades pel feixisme», la qual cosa «marca un abans i un després en la Història recent de les Balears».

Avui, dia 5 de gener, se commemoren 87 anys dels fets que han motivat la denúncia. Per aquest dissabte dia 7 hi ha prevists diversos actes en record de les víctimes i en reivindicació de la seva memòria.