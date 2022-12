Patricia Guasp optarà al lideratge de Ciudadanos al costat d'Arrimadas per tal d'evitar la descomposició del partit espanyolista

De passar d'una sucursal del partit espanyolista a liderar la formació en vies de descomposició. Patricia Guasp, coordinadora de Ciudadanos a les Balears, i Adrián Vázquez, portaveu del partit al Parlament Europeu, han presentat aquest divendres la seva candidatura per a liderar la formació liberal espanyolista, una llista en la qual figura també la presidenta, Inés Arrimadas, però ho fa en última posició.

Vázquez i Guasp es postulen per a secretari general del partit i portaveu, respectivament, ja que sota el nou model de bicefàlia de direcció del partit (que ha de ser confirmat en l'Assemblea Extraordinària de mitjan gener), les parts orgànica i política quedaran separades.

Vázquez i Guasp estan acompanyats del regidor de l'Ajuntament de Madrid Mariano Fuentes, encarregat de l'Àrea de Desenvolupament Urbà, i de l'actual secretari d'Organització del partit i coordinador a Navarra, Carlos Pérez-Nievas. El primer opta a ser sotssecretari general, mentre que el segon el fa a coordinador nacional, segons han informat durant la presentació de la candidatura.

En la llista també figuren altres noms coneguts del partit espanyolista, com el del diputat Guillermo Díaz, que optarà a una viceportavocia. La vicebatlessa de Madrid, Begoña Villacís, també està integrada, però de moment no es coneix la seva posició en la llista per a liderar el partit.

Aquesta candidatura s'enfrontarà a la de l'actual sotssecretari general, Edmundo Bal, en les primàries que tindran lloc el 9 i el 10 de gener. Dies més tard, el 14 i 15 del mateix mes, se celebrarà l'Assemblea Extraordinària, en la qual la militància haurà d'aprovar els canvis proposats i que significarà la culminació del procés de refundació posat en marxa per a reflotar el partit espanyolista després de la successió de desfetes electorals.