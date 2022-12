El PI: «L'Impost de Turisme Sostenible només s'ha de dedicar al medi ambient»

El portaveu del Grup Parlamentari El PI, Josep Melià, ha defensat que l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) només s'ha de dedicar al medi ambient.

Així ho ha indicat aquest dimarts en el començament del ple per a aprovar els pressupostos de Balears per a 2023, que s'ha iniciat amb el debat de l'articulat.

En la seva argumentació, Melià ha explicat que «no s'han d'introduir altres finalitats» per al ITS perquè «perd el seu objectiu». Sobretot ha insistit en el tema de l'habitatge a pesar que, ha afegit, El PI «sempre ha defensat i considerat positiu que es mantengui aquest impost».

A més d'aquesta consideració, el portaveu del PI ha explicat una altra esmena entorn de l'impost turístic perquè en la Comissió, on es decideixen els projectes finançats, es produeixi «un consens real» després d'«eliminar la majoria» del Govern. «Així només es fan projectes que considera el Govern», ha afirmat.

D'altra banda, Melià ha destacat tres esmenes en el grup de reducció de tributs fiscals. En primer lloc, reducció de l'impost de persones físiques per a «incrementar la quantia mínima per a entrar en la tributació». «Aquesta esmena afecta a les rendes baixes que per la inflació no haurien de tributar», ha recalcat.

El segon grup respon a l'impost de successió perquè sigui eliminat entre familiars i, en tercer lloc, sobre l'impost de transmissió, que s'elimini per a habitatge habitual i així «afavoreix l'accés a l'habitatge per als joves de les Balears».

Quant a educació, El PI ha defensat l'equiparació de sous de l'ensenyament concertat a través d'un grup d'esmenes per a incrementar el ràtio de despesa de funcionament d'aquestes escoles.

Amb tot, ha apostat per incloure l'Oficina Anticorrupció dins de la Sindicatura de Comptes i garantir el funcionament de les Cambres de Comerç a través d'esmenes.