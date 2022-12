El Consell de la Joventut de les Illes Balears participa a la II Cimera Illes Balears-València

El Consell de la Joventut de les Illes Balears ha participat a la II Cimera Illes Balears-País Valencià, que ha conclòs avui divendres i que tenia per objectiu reforçar els llaços i les estratègies entre ambdós territoris. La trobada ha comptat amb l'assistència de càrrecs polítics d'ambdues institucions, entre els quals els presidents de sengles govers autonòmics, Francina Armengol i Ximo Puig.

La cimera ha servit de trobada també dels consells de la joventut d'ambdós territoris per debatre temes rellevants en matèria de joventut. La consellera de Presidència del Govern balear, Mercedes Garrido, i la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, compartien una xerrada amb el vocal de relacions externes del CJIB, Joan Roig, i la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Cristina Martínez.

Un dels eixos essencials del debat fou el paper dels jovent en matèria d'igualtat de gènere. Joan Roig titllà de preocupants els resultants d'un estudi, que afirmen que un de cada cinc homes joves nega que existesqui el masclisme, mentre que només un de cada tres es declara feminista. La conversa serví per cercar solucions possibles, que passarien per apel·lar a la conscienciació en qüestió de gènere i en enfortir els mecanismes ja existents per part de les institucions.

Un altre dels temes més rellevants fou el tema de l'emancipació juvenil. Segons dades que ofereix el vocal del CJIB, només un 18% de les persones joves de les Illes Balears està emancipada, la qual cosa es deriva de la precarietat laboral juvenil i de la dificultat d'accedir a l'habitatge. La trobada serví per debatre sobre quines polítiques públiques són escaients perquè els joves pugui generar el seu projecte vital tan aviat com vulguin.