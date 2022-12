Les Balears i el País Valencià acorden «reforçar l’escut social davant la inflació, ampliar la mobilitat sostenible i la regeneració de la mar com a eixos de futur»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han conclòs avui la II Cimera Illes Balears-País Valencià. La trobada, que ha tengut lloc aquests dimecres i dijous a València, ha servit per reforçar els llaços i les estratègies entre ambdós territoris, i per donar continuïtat als compromisos acordats en el marc de la primera cimera.

La presidenta, com també recull la Declaració de València signada avui, ha defensat el valor de la cooperació lleial i el diàleg per construir solucions per a la ciutadania i enfortir un Estat més divers i plural: «En aquests temps en què sembla que alguns viuen només de la crispació i les polèmiques estèrils, aquí, a València, a la Mediterrània, el diàleg s’imposa al renou», ha dit.

En aquest sentit, la presidenta Armengol ha recordat els acords per donar una resposta social a la pandèmia, que ara es renoven amb noves mesures per fer front a «l’hivern dels preus». També ha destacat que la col·laboració amb el País Valencià contribueix al fet que ambdues societats es facin escoltar per a l’impuls en qüestions com la descentralització de l’Estat, la dotació de més recursos per finançar competències clau i la generació d’inversions transformadores.

Tant la presidenta Armengol com el president Puig han destacat els avenços aconseguits gràcies a la primera cimera, que es va fer a Palma l’any 2021, que han permès que el País Valencià i les Illes Balears liderin la recuperació econòmica i la creació d’ocupació. «Ara, són la guerra a Ucraïna, els preus i els seus efectes sobre les famílies i el teixit econòmic laboral els que ens fan tornar a posar tots els recursos al servei de la gent», ha dit la presidenta.

Ambdós governs han subratllat la importància del diàleg constant amb agents socials per arribar a acords pragmàtics que donin solució als problemes reals de la societat.

Així, han acordat incrementar les seves polítiques d’acompanyament a la ciutadania que s’han posat en marxa en els mesos previs, tant a Balears com a València, amb la voluntat de seguir liderant el creixement econòmic a l’Estat i no deixar enrere ningú.

En aquest sentit, els presidents s’han referit a un dels acords assolits, que neix d’una proposta, ahir, dels agents socials, per demanar a l’Estat un fons de formació per donar ajuts a les empreses i treballadors turístics fixos discontinus, que ha de permetre que es mantenguin d’alta en els mesos d’inactivitat laboral, fent programes de formació. «Es tracta de donar-los més oportunitats i més protecció, a l’hora de posar la política al servei de les qüestions que de veritat milloren les vides de les persones».

Finalment, els dos presidents han subratllat la importància de la protecció del medi ambient i la sostenibilitat i el seu potencial per generar activitat econòmica i progrés social.

La Declaració de València, signada aquest dijous al Palau de la Generalitat pels presidents Ximo Puig i Francina Armengol, resumeix amb acords de futur les polítiques debatudes entre desenes de representants de les societats balear i valenciana reunits els darrers dos dies a la Ciutat de les Arts i les Ciències en la II Cimera País Valencià– Illes Balears: