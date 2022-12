El PSIB rebutja la proposta per a crear una aerolínia pública

El PSIB ha votat en contra de la Proposició No de Llei (PNL), presentada per MÉS per Mallorca al Parlament, per a crear una aerolínia pública que doni servei a les Balears i millori la connectivitat entre les illes i el continent espanyol.

La PNL, debatuda i votada aquest dimarts al ple del Parlament, va ser registrada fa un any per MÉS per Mallorca. Tot i això, el seu defensor al ple, el portaveu de MÉS, Josep Ferrà, ha defensat la seva rellevància perquè tot i que la situació actual és «bona, cal primar sempre l'interès públic per a poder viatjar» a les Balears.

La iniciativa contenia sis punts i el PSIB ha presentat dues esmenes de modificació dels punts 5 i 6. MÉS només ha acceptat el canvi del sisè, que ha estat aprovat per la votació de tots els grups parlamentaris amb l'abstenció de PP i Ciudadanos.

El primer punt ha rebut el vot favorable per unanimitat. A través d'aquest, el Parlament insta el Govern espanyol a garantir l'existència d'una oferta de vols apropiats per a les empreses i els ciutadans de les Balears tant des del punt de vista del nombre de rutes, les seves freqüències i el preu just.

El segon punt ha estat rebutjat, amb els vots del PSIB inclòs, i s'hi demanava al Govern a crear una aerolínia pública resultat de l'adquisició d'Air Europa mitjançant la conversió en accions dels doblers concedits a la companyia en préstecs participatius.

El tercer punt pel qual s'insta el Govern espanyol a garantir la conservació de les feines a l'esmentada aerolínia ha estat aprovat, mentre que el quart ha estat rebutjat en ple amb l'excepció dels vots a favor de MÉS.

El mateix ha passat amb el cinquè punt, pel qual el Parlament ha rebutjat instar el Govern espanyol a transferir les competències en gestió portuària i aeroportuària a les Balears i així poder adaptar el model de gestió als reptes econòmics i mediambientals.

El sisè punt, amb l'esmena modificada, el ple del Parlament ha aprovat, amb l'abstenció del PP i Ciudadanos, instar el Govern espanyol a garantir els mecanismes d'ajuts i els crèdits concedits o que es puguin concedir a les aerolínies així com a la resta de grans empreses per a garantir la viabilitat econòmica i que en les condicions d'adjudicació es contempli el requisit del retorn de les quantitats públiques concedides.