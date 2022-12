MÉS per Mallorca denuncia els discursos d'odi de l'extrema dreta i debat sobre com combatre'ls

MÉS per Palma ha celebrat aquest divendres i dissabte, dia 9 i 10 de desembre, un 'Cap de setmana antifeixista' amb l'objectiu de lluitar contra els discursos d'odi i defensar els drets humans. Els actes s'han desenvolupat en el Centre Cultural de s'Escorxador i al CineCiutat.

Les jornades han comptat amb persones expertes en la denuncia dels discursos d'odi i en com fer front a aquests discursos, com Belén Agulló, Miquel Ramos, Enric Juliana, María Eugenia Rodríguez Palop o Pablo Batalla.

«Vivim un auge dels discursos d'odi i d'atacs als feminismes i als drets de les dones, el col·lectiu Lgtbi, les persones migrades i racialitzades, contra la llengua catalana i el sistema educatiu, contra l'ecologisme o contra les persones que més es troben en els marges i les que menys tenen. Pensem que ja n'hi ha prou i que cal donar una resposta des de la política. És per això que hem organitzat aquestes jornades», ha explicat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma

i cap de llista de MÉS per Palma a les pròximes eleccions municipals, Neus Truyol.

«Volem obrir espais de debat amb llibres i pel·lícules perquè la ciutadania pugui formar-se de manera crítica, com ho feien els antifeixistes dels anys 30 i 40 del segle XX en ateneus i espais populars de tot el nostre país, l'Estat i Europa», ha assegurat el

coordinador de la formació, Miquel Àngel Contreras. «Amb aquestes jornades volem impulsar la reflexió i el rearmament ideològic davant un perill creixent en la nostra societat», ha continuat.

El divendres, dia 9 de desembre, es va fer la 'Mostra de Cinema Antifeixista' amb la projecció de 'La mort de Guillem', una pel·lícula de Carlos Marqués-Marcet, sobre l'assassinat del militant antifeixista i independentista valencià Guillem Agulló en 1993 a les mans d'un grup d'ultra dreta. L'acte va ser presentat per Betlem Agulló, germana de Guillem.

Aquest dissabte, les jornades s'han reprès amb la 'Fira del llibre contra el odi' a s'Escorxador de Palma amb la presència de les llibreries Quart Creixent i Embat Llibres i les presentacions de llibres de persones expertes en discursos d'odi i com fer-lis front.

La primera de les presentacions ha estat la de l'edició en català del volum 'Antifeixistes' (de l'editorial Capitan Swing), del periodista valencià expert en extrema dreta Miquel Ramos. Una crònica de com es va combatre la ultra dreta en els anys 90. L'acte ha estat acompanyat per Neus Truyol.

Posteriorment i acompanyat de la secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, l'escriptor, periodista i adjunt al director de La Vanguardia, Enric Juliana, ha presentat 'Aquí no hem vingut a estudiar' (d'Arpa Editores).

A continuació ha estat el torn de l'historiador i assagista Pablo Batalla, presentant el seu llibre 'Els nous odres del nacionalisme espanyol' (d'Edicions Trea), acompanyat del professor d'Història Contemporània de la UIB, Antoni Marimon.

L'última de les presentacions ha estat la de la professora titular de Filosofia del Dret en la Universitat Carles III, experta en Drets Humans, eurodiputada de Podemos i activista ecofeminista, María Eugenia Rodríguez Palop, qui ha presentat el seu llibre

'Revolució feminista i polítiques del comú' (d'Icària Editorial), acompanyada per la teòloga i directora insular d'Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca, Rosa Cursach.

Per a acabar, les jornades antifeixistes s'han tancat amb un acte polític de conclusió on ha participat Betlem Agulló, germana del jove antifeixista Guillem Agulló assassinat en 1993, Nora Rodríguez, advocada i portaveu de la campanya 15 anys de l'assassinat del jove antifeixista Carlos Palomino, Maria Antònia Oliver París, de Memòria de Mallorca, Maria Victòria Llull, secretària general de Mallorca Nova, Jaume Alzamora, secretari general de MÉS per Mallorca i Neus Truyol, cap de llista de MÉS per Palma en les pròximes eleccions municipals. A l'acte hi han participat també les glosadores Maribel Servera i Alícia Olivares.