El Pi critica que l'Estat «ens traspassi la competència i la feina de Costes i el poder de decisió se’l quedi Madrid»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha qualificat de «vergonya» que l’Estat «ens traspassi la competència i la feina» de Costes i Litoral a les Balears i «el poder de decisió real i efectiu se’l quedi Madrid».

En aquest mateix sentit, el portaveu ha reclamat que es replantegi el traspàs de la competència de Costes i Litoral cedida recentment. «Volem decidir des d’aquí. No volem que ens governin des d’un despatx a Madrid. Ara que hem llegit la lletra petita de l’acord entenem l’alegria de la ministra, continuaran manant sense fer res».

Melià ha criticat que «l’Estat en passa la feina, però vol mantenir el poder de decisió», i ha afegit que «exigim explicacions al Govern, com han negociat la transferència de la competència? Si ja era escandalós que l’Estat es quedés els doblers dels cànons, és inacceptable que vulgui decidir sobre tot el relacionat amb Costes. Quin sentit té tenir les competències així?», s’ha demanat el portaveu.

Amb tot, el diputat ha declarat que tot aquest complex procediment d'informes i comissions farà «lenta i insegura» una gestió que hauria de ser àgil i ràpida. «En teoria ens havien traspassat la competència per a ser més ràpids amb les tramitacions i poder decidir des d’aquí, però ja hem vist com l’Estat sempre es reserva la seva quota de poder per a ficar el nas en el que ens toca gestionar a nosaltres», ha conclòs.