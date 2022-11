Marratxí aprova una moció de suport a la docent assetjada i al claustre de La Salle

L’Ajuntament de Marratxí ha aprovat, a iniciativa de MÉS per Marratxí, una moció per via d’urgència per a donar suport a la docent i al claustre de La Salle afectats pels successos ocorreguts la setmana passada en aquest centre educatiu palmesà.

El consistori ha acordat mostrar públicament la seva solidaritat amb la professora de català atacada, així com condemnar i denunciar la persecució generalitzada que ha sofert pel simple fet de fer complir la normativa del centre.

Segons la portaveu de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, «és del tot intolerable que aquesta professional hagi rebut, fins i tot, amenaces de mort. Alguns partits de dreta i ultradreta fa temps que han traspassat totes les línies vermelles, instigant persecucions polítiques i fomentant l’odi i la crispació social».

De fet, la moció aprovada per l’Ajuntament condemna l’ús polític i sistemàtic d’aquestes formacions envers els criteris pedagògics dels docents, fomentant l’enfrontament i la polarització enlloc d’actuar amb responsabilitat i exemplaritat. Les aules dels centres educatius, conclou la moció aprovada, han de ser espais estrictament docents on s’hi generin debats purament pedagògics.