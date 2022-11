El Pi i EUIB demanen l'actuació de l'Advocacia davant els insults i amenaces que rep la professora de La Salle

Continuen les mostres de suport de partits polítics de les Illes Balears cap a la professora de català de La Salle perseguida per l'extrema dreta. El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha qualificat d’«inacceptables i injustificables» els insults i amenaces que ha rebut la docent: «Ens sembla adient que l’Advocacia de la Comunitat i la Fiscalia prenguin les accions legals pertinents davant aquests insults i amenaces».

Així mateix, el portaveu ha criticat que «existeixen determinats actors polítics que tenen com a funció crear tensió a la nostra societat, generant conflictes, bregues i batalles», referint-se a l'extrema dreta representada per Vox, i ha assenyalat que El Pi està a l’altre extrem d’aquesta situació.

Amb tot, Melià ha mostrat el suport de la formació a tots els mestres i professors que «fan una feina excel·lent. Fent feina dia a dia per educar, millorar la convivència i formar de la millor manera els nins i nines de les Illes Balears».

De manera semblant s'ha expressat Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), qui s'ha solidaritzat amb la professora de La Salle i ha denunciat la persecució de l'extrema dreta: «Aquestos extremistes i la seva caverna mediàtica continuen la seva creuada contra els docents de les Illes Balears i, el pitjor de tot, emprant els més joves com a arma».

Així, han remarcat que tot i les multitudinàries mostres de suport rebudes per una àmplia i majoritària part de la societat, comunitat docent i política, encara existeixen persones i entitats «que es deixen dur per les impunes fake news que criminalitzen docents, amb l’única finalitat de desprestigiar els docents i les escoles que no segueixin la línia ideològica, en poques paraules, de l’extrema dreta».

Des d’EUIB condemnen fermament aquesta situació i demanen que, el més aviat possible, es prenguin les «mesures legals oportunes per a frenar el que, al nostre parer, és una greu situació d’assetjament, amb delictes d’odi evidents inclosos». «Calen mesures urgents per a aturar aquest allau d’odi i assenyalar els culpables. Hem pogut saber que des del Govern s’estan estudiant accions mitjançant l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, un fet encertat que rebrà tot el nostre suport i que esperam prosperi també aviat», han apuntat.