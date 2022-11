Melià i Salas, proclamats candidats d'El Pi al Parlament i al Consell

Josep Melià i Antoni Salas encapçalaran, respectivament, les llistes d'El PI-Proposta per les Illes Balears al Parlament i al Consell de Mallorca. El Consell General de la formació ha donat el vistiplau a les dues candidatures i a partir d'ara ja són oficialment els caps de cartell de la formació per a les pròximes eleccions autonòmiques i insulars.

Melià i Salas faran equip, respectivament, amb Xisca Mora i Magdalena Vives que seran els seus números dos. Cal recordar que les candidatures s'havien de presentar en bloc de dues persones per elegir els dos primers llocs de la llista.

Josep Melià, candidat a Parlament per Mallorca, ha assegurat que «la societat mallorquina i de les Illes Balears tenen una oportunitat. I aquesta ha de dependre d'un partit centrat i no dels extremismes. Votar El Pi és garantia de moderació i de modernitat per aquestes Illes». Per la seva part, Xisca Mora ha explicat d'on ve i cap a on vol anar. «Necessitam un canvi, amb responsabilitat i recollint la feina feta dels que eren abans i pensant en els que vendran després».

El candidat al Consell de Mallorca, Toni Salas, ha insistit que té clar que «la meva vocació política em fa donar una passa endavant per liderar aquesta candidatura». Magdalena Vives ha assegurat que el Consell «necessita mà de metge i com a número dos de la candidatura faré tot el possible per canviar-ho».

El president del partit Tolo Gili ha manifestat la seva satisfacció per les candidatures. «Són gent de partit, amb experiència i ganes de fer feina. A més, estic segur que aquestes eleccions serem clau per marcar les polítiques dels pròxims anys. És temps de canvi. I El Pi el durà a terme». Ara la formació acabarà de confeccionar les llistes i els equips per a les pròximes eleccions. D'altra banda, el partit també començarà un procés per elegir els caps de llista dels diferents municipis.