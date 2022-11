El sindicat Alternativa exigeix que es materialitzi l’equiparació retributiva als docents

Passen els anys, però a Espanya, els franquistes continuen exhibint la seva simbologia, gestualitat i retòrica amb tota impunitat en ple carrer.

Passen les lleis, ara n'hi ha una de Memòria Històrica que tipifica com a delicte fets com cantar l'himne 'cara al sol' o com fer la salutació feixista en públic, però la policia espanyola no només no en fa cas de la nova normativa, sinó que continua protegint els feixistes que participen als actes, com ha fet tota la vida.