Entre gener i octubre de 2022 el Consell ha acollit 97 dones víctimes de violència de gènere i 67 menors

El Servei d'acollida de dones víctimes de violència masclista del Consell de Mallorca ha atès, fins aquest mes d'octubre, 97 dones -10 d'elles derivades del servei de Palma-, 67 menors i una mare. Al Servei d'informació i assessorament jurídic, que està ubicat a les poblacions de Palma, Inca, Manacor, Felanitx, Pollença, Campos i Sóller, la majoria de demandes han estat relacionades amb procediments amb menors, guarda custòdia i aliments, habitatge, acords de punts de trobada, modificacions de mesures i divorci. També s'han atès 533 dones en el servei d'atenció psicològica, i el programa d'atenció a les violències sexuals ha recollit 70 casos d'agressions sexuals. Javier de Juan, conseller de Presidència, remarca que el Consell ha incrementat des de l'any 2019 fins al 2023 el pressupost en igualtat en 6 milions d'euros, multiplicant gairebé per nou l'anterior.

La directora insular d'igualtat i diversitat, Rosa Cursach, ha explicat que durant aquest any 34 municipis s'han adherit a la campanya No i Punt - Pobles lliures d'agressions sexistes. En el conjunt d'aquesta campanya s'han dut a terme tasques d'informació i sensibilització de les agressions sexistes, sobre el protocol d'actuació i el funcionament del punt i d'altres recursos. Cursach ha assenyalat que, en l'atenció a les víctimes de les dues incidències que s'han atès, «l'actuació professional va consistir a realitzar contenció i acompanyament emocional, i connectar-les amb els serveis de la xarxa». De Juan remarca que des del Consell estan molt satisfets amb la campanya i volen destacar que «moltes dones han expressat un sentiment de seguretat amb la presència i la intervenció feta des del punt de No i Punt».

En el marc del 25N, Dia Internacional per a l'Erradicació de la violència contra les dones, el Consell ha organitzat per segon any consecutiu a Raixa l'acte central de rebuig, reivindicació i condemna de les violències masclistes. L'any passat hi van inaugurar el Memorial a les víctimes, en commemoració a les 39 dones assassinades per qüestions de gènere a Mallorca des de l'any 2003.