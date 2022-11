Prohens (PP) ja comença la campanya electoral i es compromet ara a bonificar el 100% de la quota d'autònom els dos primers anys

La dreta, nerviosa i desorientada, ja comença e a escalfar motors per a les eleccions de 2023. El PP de les Balears s'ha compromès a bonificar la quota d'autònom al 100% els dos primers anys d'activitat i al 50% el tercer any, «perquè cal estar al costat dels valents».

Així ho ha anunciat la presidenta de la sucursal balear del PP, Marga Prohens, durant l'acte inaugural de la Conferència Política del PP de les illes celebrat aquest divendres, que ha comptat amb l'assistència de la secretària general del PP espanyol, Cuca Gamarra, i que continuarà aquest dissabte amb el president de la formació, Alberto Núñez Feijóo.

«Aquest és el meu compromís per a tots els que comencen», ha insistit Prohens, advertint que «enfront d'aquest model d'abaixar impostos i de llevar traves, està el de Francina Armengol, que està aplicant el model de Pedro Sánchez d'esprémer al màxim les rendes mitjanes i baixes per a repartir-lo en forma de pagues i bons».

La líder del PP també ha fet especial referència a les dones autònomes, alertant del fet que «es parla molt de la conciliació, però per a les dones autònomes, per a les mares autònomes, és molt difícil», ja que amb elles «no hi ha reduccions de jornada ni hi ha flexibilitat horària, perquè depenen del seu treball». En aquest sentit, ha reivindicat el seu compromís amb la gratuïtat 0-3, «però per a tothom, dugui els seus fills on els dugui, a la xarxa pública, complementària o assistencial».

Durant la jornada, Prohens ha anunciat també la posada en marxa d'un «accelerador d'inversions» a les Illes, una unitat per a centralitzar i agilitzar tots els projectes estratègics d'inversió i amb valor afegit per a les Balears, «especialment aquells que apostin per la innovació, digitalització i sostenibilitat».

«Això significa que quan identifiquem un projecte d'aquestes característiques, es trobaran amb un grup d'elit i un referent únic en l'administració que acollirà el seu projecte i que anirà de conselleria en conselleria obrint totes les portes necessàries», ha emfatitzat Prohens, que ha insistit en la seva «aposta per qui aposta per aquesta terra».