El Senat espanyol impulsarà limitacions a la venda d'habitatges a no residents

El Ple del Senat espanyol ha donat suport a una iniciativa, pactada entre MÉS per Mallorca i el PSOE, en què es fa referència a establir una «agenda insular europea» durant la Presidència espanyola de la Unió Europea el 2023. La moció ha sortit endavant amb 150 vots a favor, l'abstenció del PP i set vots en contra, entre els quals hi ha els de Vox.

Així, MÉS per Mallorca, a través del senador Vicenç Vidal, ha aconseguit que el Senat espanyol aprovi una moció reclamant la cogestió dels aeroports de les Illes Balears, l'estudi de la limitació de la venda d'habitatges als no residents a les Balears, i el reconeixement europeu de la insularitat durant la presidència espanyola de la Unió Europea. Vidal, que ha valorat com a «històric i revelador de la situació que viuen les Balears» l'aprovació d'aquesta moció, ha rebut el suport de Coalició Canària, ERC, PSOE, Junts i PNB.

Per al senador ecosobiranista, «l'aprovació de la moció suposa haver portat al camp realment proteccionista i preocupat per la situació d'esgotament i d'haver traspassat tots els límits de creixement al Partit Socialista», al mateix temps que «és una victòria en tota regla i una fita cabdal per a la regulació de l'habitatge a les Balears». Vidal ha atribuït aquesta victòria a la ciutadania balear sensibilitzada amb la situació actual de l'habitatge i l'economia, així com a MÉS per Mallorca.

Vidal ha destacat que la moció prioritza «l'impuls de mecanismes que facin possible la cogestió aeroportuària entre el Govern i l'Estat, però també inversions aeroportuàries relatives a la seguretat, l'increment de personal i la millor atenció de passatgers».

Per la seva part, el coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha mostrat la seva satisfacció per l'aprovació del text impulsat per la seva formació, i ha manifestat que «aquesta moció aconsegueix situar el problema de l'habitatge a les Illes Balears dins l'agenda política de l'Estat espanyol». En aquest sentit, ha apuntat que «feim entendre al Govern d'Espanya que les Balears tenim una problemàtica específica i, per tant, necessitam solucions específiques. Les Illes Balears no podem ser tractades de la mateixa manera que els territoris peninsulars».

Des de MÉS per Mallorca han recordat que Pedro Sánchez ja es va comprometre en sessió parlamentària al Senat del passat setembre a treballar pel reconeixement europeu de la insularitat durant la presidència espanyola de la Unió Europea el 2023 i que el fet que ara la moció aprovada ho reconegui és un reforç indispensable per a assolir allò que ja tenen altres territoris com, per exemple, les illes gregues del Mar Egeu.