El Pi insta el Govern a «anticipar-se» i ampliar la flota de transport públic

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha instat el Govern a «anticipar-se» i ampliar la flota de transport públic per a donar resposta a l’increment de passatgers fruit de la gratuïtat del bus, metro i tren durant el 2023.

«Feim una crida al Govern de les Illes Balears a preparar les freqüències, els autobusos, els vagons, en definitiva, la infraestructura necessària per poder respondre adequadament a l’increment d’ús del transport públic que es produirà a conseqüència de la gratuïtat», ha declarat el portaveu.

Així mateix, Melià ha assenyalat que aquesta mesura aconseguida «gràcies a la gestió del president d’El Pi, a través de Coalició Canària, constata la influència dels diputats que no són d’obediència de partits estatals». «És imprescindible que hi hagi una veu d’estricta obediència balear al Congrés dels Diputats. Els diputats del PP i PSOE se sotmeten a la disciplina dels seus partits i no defensen el territori pel qual han estat elegits», ha remarcat.