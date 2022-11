Alzamora i Vidal reclamen a la ministra de Ciència una fiscalitat diferenciada per a la ciència de les Illes Balears

El conseller de promoció econòmica del Consell de Mallorca, Jaume Alzamora i el senador autonòmic de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, s'han reunit aquest dimarts a Madrid amb la ministra espanyola de Ciència, Diana Morant, per traslladar-li la necessitat que l'Estat prengui en consideració la insularitat a l'hora de fer les polítiques de promoció i estímul de la ciència a les Illes Balears.

El senador ecosobiranista ha reclamat a la ministra Morant l'impuls de mesures de deducció fiscal per inversió en activitats d'investigació i innovació científica i tecnològica que es realitzin a les Illes Balears. Una reivindicació que Vidal ja va demanar durant la gestació de la llei estatal de ciència el mes d'agost i que MÉS per Mallorca i altres forces han reclamat que s'inclogui en el Règim Especial de Balears apuntant a la necessitat de «percentatges de deducció per activitats d'investigació feta a les Balears, superiors en 20 punts als de règim general».

Per a Jaume Alzamora «Si perdem competitivitat a nivell científic per culpa de la insularitat necessitam compensar-ho per una altra banda i, malgrat que el nivell de producció acadèmica de les Illes Balears es potent, necessitam que els incentius fiscals que defensam al Règim Especial de les Illes Balears ajudin a que, per exemple, puguem captar i retenir talent balear i de fora».

Vidal i Alzamora, així mateix, han valorat «molt positivament» que la ministra Morant «vegi una fiscalitat diferenciada per a la ciència produïda a les Illes Balears» i que s'hagi refermat en el compromís de que les obres del Pol Marí es posin en marxa dins el 2023.