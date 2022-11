Armengol: «Quan governa la dreta és quan més independentistes hi ha per no sentir-se còmodes amb una Espanya que no respecta els drets dels territoris»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat que dona suport al fet que el Codi Penal «s'adeqüi a la normativa europea» i ha considerat que allò plantejat pel Govern espanyol té «tota la normalitat del món». «Crec que convé que ens semblem a Europa», ha assenyalat.

Al ple del Parlament, Armengol ha respost així al portaveu parlamentari del partit d'extrema dreta Vox, Jorge Campos, que li ha demanat sobre la reforma del delicte de sedició anunciada pel president Pedro Sánchez.

La líder de l'Executiu ha acusat Campos de tenir uns coneixements jurídics «absolutament nuls» i ha remarcat que «a Catalunya hi ha un problema no resolt, polític i de convivència». «Quan governa la dreta és quan més independentistes hi ha, és quan més gent es vol separar d'Espanya, és quan hi ha més gent que no se sent còmoda amb una Espanya que de vegades no respecta els drets dels territoris».