MÉS per Mallorca presenta 139 propostes de resolució per seguir impulsant la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell Insular, Guillem Balboa, ha defensat les 139 propostes que els partits que donen suport al govern de la institució insular han presentat aquest dijous al plenari de la institució després que fa algunes setmanes tengués lloc el debat de política general de l'illa.

Segons Balboa «aquestes 139 propostes de resolució són una declaració de futur per seguir gestionant el Consell de Mallorca amb polítiques basades en la triple sostenibilitat, és a dir la mediambiental, la social i l'econòmica».

Entre aquestes resolucions, ha seguit Balboa «és clara la nostra voluntat de posar fre al creixement il·limitat tant a nivell turístic com a nivell poblacional, amb la proposta de modificació del PIAT, la nostra voluntat de regular la capacitat de càrrega de les infraestructures i d'establir un límit a l'entrada de vehicles».

Igualment, el portaveu de MÉS ha destacat les resolucions que impulsaran les polítiques dels departaments que gestiona directament la seva formació amb Jaume Alzamora al capdavant del departament de Promoció Econòmica i Bel Busquets dirigint el departament de Cultura.

Per una banda, en matèria de donar suport a la petita i mitjana empresa s'ha aprovat una resolució per ajudar-les amb la convocatòria pública de subvencions de quatre milions d'euros destinada a pal·liar el cost dels subministraments necessaris per mantenir rendible el funcionament de microempreses, cooperatives i autònoms distribuïda en bons d'entre mil i tres mil euros per cada beneficiari.

Per una altra banda, el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística farà una efectiva una resolució per augmentar totes les línies d'ajuda i aportacions per fer front a la inflació i permetre que els agents culturals puguin seguir desenvolupant la seva activitat.