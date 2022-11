Esquerra Unida aposta per «la unitat de l'esquerra» i enfortir la coalició amb Podem

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha celebrat, aquest dissabte 5 de novembre, la darrera assemblea de la formació per aquest 2022. Una quarantena de persones provinents des de totes les illes han omplert el Saló d'actes de la seu d'UGT a Palma.

L'assemblea ha estat presidida per Juanjo Martínez, coordinador general d'EUIB, conjuntament amb Laura Pérez, secretària d'organització, i Artur Parrón, coordinador d'Esquerra Unida Eivissa i Formentera. Així mateix, tot i que l'ordre del dia ha fet que es tractessin altres temes interns del partit, l'acte i les intervencions han estat copsades per dos dels punts: la política d'aliances i situació d'aquestes, i el debat sobre el programa electoral de cara les pròximes eleccions.

En primer lloc, s'ha tractat la situació política actual a les Balears, recordant les aliances tengudes fins avui dia, tant a nivell local, com insular, com autonòmic. En aquest sentit, de les aliances, cal destacar la d'Unides Podem, una aliança formada per Esquerra Unida i Podem.

A continuació, ja tractant el punt de les confluències polítiques, Laura Pérez ha explicat, responent a diverses preguntes formulades pels assistents, que les negociacions amb Podem Balears es varen iniciar a principis de juliol, però que no s'ha pogut arribar a cap acord encara. La intenció d'EUIB és enfortir la coalició. Cal debatre el programa i quines seran les línies vermelles. «Hem de materialitzar la idea de ser l'esquerra aglutinadora, de ser tota l'esquerra a l'esquerra del PSOE», ha resumit Pérez.

Arribats aquí, Juanjo Martínez ha intervengut per tal d'explicar les diferències que hi ha entre triar socis de coalició a nivell autonòmic. Als pobles, cada assemblea local té el poder de decidir amb qui es presentarà a les eleccions. Per al coordinador d'EUIB, no anar amb Podem a les autonòmiques suposaria posar en perill un Govern d'esquerres, però aquest acord haurà de tenir com a element central «una proposta ambiciosa d'arreglar els principals problemes d'aquestes illes, per a ser satisfactòria i viable per a la formació d'esquerres.

En definitiva, tothom ha coincidit a l'hora d'analitzar la postura d'EUIB dins Unides Podem, on EUIB «no ha deixat mai de crear ponts i no s'ha vist el mateix per l'altra banda». La militància ha coincidit a l'hora d'aprovar i donar continuïtat a la idea de construir un front ampli, tant com es pugui, continuar negociant amb tothom.

L'assemblea també ha valorat l'activitat de Martínez, sobretot per la seva feina al carrer. L'activitat que s'hi realitza de forma directa amb entitats, organitzacions i moviments és «una de les activitats que cal reforçar», animant a la resta de càrrecs del partit a reforçar la seva agenda social.

«La unitat es construeix amb capacitat política i amb un bon programa electoral, on és fonamental la defensa d'un escut social i una defensa dels treballadors i tot allò públic, aquest seria el resum d'aquest debat, i defensar la idea base, la unitat de l'esquerra», ha conclòs Pérez per tancar l'assemblea.