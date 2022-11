Armengol diu ara: «A les eleccions omplirem les urnes de roses vermelles perquè tornarem a governar les Balears»

El PSIB-PSOE ha organitzat aquest dissabte una jornada interinstitucional amb tots els càrrecs orgànics i institucionals del partit a les Balears on s'ha tractat l'escut social i econòmic per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna. Així, la Secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha exposat que «els i les socialistes, des d'on governam, vàrem prendre mesures amb la Covid-19 i hem pres mesures per combatre la inflació perquè les i les socialistes sempre hem estat al costat de la gent».

D'aquesta manera, Armengol ha explicat que «som el partit del rigor i estam preparats per fer feina en benefici de la ciutadania d'aquestes illes, i mostra d'això, és que hem presentat i aprovarem els vuitens pressuposts consecutius que tenen més inversió que mai en Educació, Serveis Socials i Salut, i un escut social mai vist per estar al costat de la ciutadania de Balears». «Vàrem guanyar les eleccions el 2019 per una feina ben feta, i les tornarem a guanyar el 2023 perquè hem protegit a la gent quan més ho necessitava i hem estat al costat de la gent d'aquesta terra fent polítiques socialistes valentes», ha incidit.

La presidenta, també, ha expressat que «aquesta legislatura hem hagut de prendre mesures mai vistes i els i les socialistes hem tingut la capacitat de protegir la gent quan més ho necessitava perquè aquesta és la nostra essència: sempre que hi hagi una persona que ho estigui passant malament, hi haurà un socialista deixant-se la pell, que intenti ajudar», i hi ha afegit «la nostra forma de governar és aquesta, estar al costat de la gent».

«Orgull de la feina feta perquè vàrem néixer per defensar els drets dels treballadors i treballadores i la justícia social i per lluitat contra les desigualtats», ha dit Armengol, qui ha posat en valor que «mentre nosaltres feim polítiques per al 80% de la població de les Balears, la dreta només té una proposta: abaixar els impostos un poc a la classe mitjana i treballadora, però abaixar els impostos molt més als rics».

Així mateix, Armengol ha recordat que aquesta setmana s'ha fet efectiu l'ajuda per a les persones que estan a l'atur i que podran rebre fins a 300 euros o fins a 600 euros si estan rebent un subsidi. «Totes les mesures anunciades pel Govern s'han de sumar a les anunciades pel Govern espanyol i tots els Consells Insulars on governen els socialistes, així com els ajuntaments socialistes perquè on governa la dreta, com per exemple, al Consell d'Eivissa no han anunciat cap ni una», ha subratllat.

Finalment, Armengol ha ressaltat que «les Balears que vàrem somiar el 2015, tots aquells somnis els hem fet realitat, però ens queda molta feina per fer», i hi ha afegit que «tenim un full de ruta clar i treballarem intensament per continuar millorant la vida de la gent perquè estam orgullosos de la nostra història, del nostre passat, present i futur i perquè el maig de 2023 omplirem les urnes de roses vermelles perquè tornarem a governar les Balears».