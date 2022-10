MÉS, Compromís, Más País, Chunta, Coalición por Melilla i MDyC de Ceuta signen la 'Declaració de Mallorca'

Palma ha acollit avui una trobada de partits d'esquerres, ecologistes i anticentralistes d'arreu de l'Estat que, amb MÉS per Mallorca com a amfitrions, i amb la presència de Compromís, Más País, Verdes-Equo, Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla i el MDyC de Ceuta ha donat lloc a la 'Declaració de Mallorca: reprendre la iniciativa el 2023', un document que dona continuïtat a l'Acord del Túria, signat per aquestes mateixes formacions el passat mes de maig i que ara s'amplia amb els partits progressistes majoritaris de Ceuta i Melilla.

En aquest sentit, el coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha apuntat que «la Declaració de Mallorca significa l'enfortiment d'un bloc de partits compromesos amb l'esquerra, l'ecologisme i el dret a decidir de les persones i els pobles que ens coordinarem i ens donarem suport mutu, sense interferències però de forma ferma, per sortir a guanyar el maig de 2023 a cada un dels nostres territoris».

Apesteguia ha destacat que el document signat avui «representa una passa més en les relacions polítiques entre les forces progressistes dels pobles de l'Estat» i que, en aquest cas, s'està fent «de forma horitzontal, respectant la sobirania total de cada territori, i sense centralismes». El candidat ecosobiranista ha rebut molt positivament les declaracions d'Iñigo Errejon, de Más País, i de Joan Baldoví, de Compromís, donant suport a MÉS per Mallorca de cara a les eleccions autonòmiques i municipals de maig de 2023.

Segons ha apuntat el candidat de MÉS per Mallorca, «la coordinació acordada entre els partits es visualitza en propostes que ajudin a l’economia, l’habitatge i a les necessitats bàsiques de les classes populars, dels autònoms i dels treballadors dels nostres territoris» posant el focus en la Transició Ecològica i la industrialització verda, la justícia social i la redistribució de la riquesa.

Per la seva part, Neus Truyol, candidata de MÉS-Estimam Palma a la batlia de la ciutat, ha apuntat que «sabem que juntes i en xarxa som més fortes i arribam més enfora. Tenim el repte de continuar fent feina per posar les persones i el medi ambient en el centre de la vida».

A més dels representants de MÉS per Mallorca, Más País i Compromís, a l’acte també hi han assistit Gregorio Briz (Chunta Aragonesista), Fatima H. Hossain (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta) Mustafa Aberchan (Coalición por Melilla), i Inés Sabanés (Verds Equo).