Balboa: «A l'estiu som dels llocs de l'Estat amb menys atur, però arriba l'octubre i som els que destruïm més llocs de feina»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, Guillem Balboa, ha intervengut a la segona jornada del Debat de Política General Insular i ha reivindicat un canvi en el model econòmic. En aquest sentit, Balboa ha assenyalat que «a l'estiu som dels llocs de l'Estat amb menys atur, però arriba l'octubre i som els que destruïm més llocs de feina. Cal reduir al màxim la promoció turística i destinar més esforços i recursos a fomentar l'exportació de la producció local i a la creació de nous sectors productius».

El conseller de MÉS per Mallorca ha volgut que es tengui en compte que «no es tracta de turismofòbia sinó que tant la massificació com la sobreexplotació de recursos fan que des de MÉS per Mallorca impulsem un turisme de millor qualitat que no pas quantitat».

Balboa ha destacat «la bona feina que s'ha fet des del Consell de Mallorca en l'àmbit de pressuposts, ja que aquesta xifra demostra que el Consell està preparat per gestionar amb solvència les competències que tenim i les que vendran». Però també ha reclamat que «mentre no tinguem la completa sobirania fiscal i financera per decidir com volem administrar-nos, anirem limitats en les nostres capacitats i opcions sempre».

D'altra banda, el portaveu ha volgut fer menció a la feina feta pels departaments de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, així com el de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, a més de Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat, tots ells gestionats per MÉS per Mallorca. A més de fer valdre les mesures duites a terme a l'IMAS i les àrees de Mobilitat i Territori que clarament van en la línia del que MÉS per Mallorca sempre ha defensat.