Alzamora defensa que les mesures anunciades per Cladera «porten el segell» de MÉS per Mallorca

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha destacat el paper de la formació per tal d’incloure bona part de les mesures de protecció social anunciades per la presidenta Cladera. Alzamora ha fet valdre les mesures anunciades i ha agraït la sensibilitat de la resta de socis que «han atès les propostes encaminades a la protecció de famílies, microempreses i autònoms en uns moments de molta dificultat per mor d'una inflació desbocada».

En aquest context, el també conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha insistit en el fet que propostes com la injecció de 4 milions d'euros que els pressuposts del Consell inclouran per a mitigar els efectes de la inflació sobre els subministraments de microempreses i autònoms contribuiran a minvar les necessitats d'una part del teixit productiu. Una mesura que, segons Alzamora, «contribuirà a mantenir l'ocupació». Aquesta mesura, proposada per MÉS per Mallorca, juntament amb la de repartir bons per a l'adquisició de producte local i que comporta una inversió d'un milió d'euros addicional, «també ajudarà a protegir tant a les famílies com a les empreses».

Jaume Alzamora ha assegurat també que «ara, quan les famílies i les empreses més ho necessiten, continuam desplegant tot un seguit de mesures per a no deixar a ningú enrere. Aquest és el valor de la política útil». En aquest sentit, el secretari general de MÉS per Mallorca ha afegit que les múltiples mesures que prendrà el Consell «suposen el compromís d'un govern d'esquerres que no gira a l'esquena a la ciutadania».

Així, Alzamora ha avançat que departament de Promoció Econòmica i Cooperació Local, al qual hi ha adscrita la direcció insular de Joventut, serà l'encarregat de gestionar els bons d'emancipació per a joves. Aquestes ajudes tendran una partida pressupostària d'un milió d'euros i permetran adjudicar ajudes de 1.200 euros anuals a joves que vulguin emancipar-se. Aquesta iniciativa també serà incorporada als pressupostos de 2023 a proposta de MÉS per Mallorca.