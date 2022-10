Compromís, Más País, MÉS per Mallorca, Chunta Aragonesista, Verdes-Equo CpM i MdyC presentaran la Declaració de Mallorca a Palma

Coalición por Melilla i Movimiento por la Dignidad i la Ciudadania s'incorporaran a l'aliança de MÉS per Mallorca, Compromís, Más País, Chunta Aragonesista i Verdes-Equo en un acte públic aquest divendres.

Els set partits celebraran una jornada de feina divendres a Palma per a signar la Declaració de Mallorca i continuar ampliant així l'espai de col·laboració entre diferents forces territorials, des de l'horitzontalitat.

A l’acte hi participaran Lluís Apesteguia i Neus Truyol; de MÉS per Mallorca, Íñigo Errejón; de Más País; Joan Baldoví, de Compromís; Gregorio Briz, de Chunta Aragonesista; Inés Sabanés, de Verdes-Equo; Fatima H.Hossain, de Moviment per la Dignitat i la Ciutadania; Mustafa Aberchan, de Coalició per Melilla.