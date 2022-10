Ferrà: «No tenim un sector privat capaç de donar resposta residencial ni un sector públic capaç de mantenir serveis per a tanta població»

El Parlament ha debatut aquest dimarts sobre habitatge. En aquest sentit, MÉS per Mallorca ha volgut deixar clar el seu posicionament global i la seva acció política al respecte. Segons el portaveu dels mallorquinistes al Parlament, Josep Ferrà, l'habitatge és «una qüestió prioritària per a MÉS per Mallorca i per al Govern».

En primer lloc, MÉS per Mallorca ha demanat a través de diferents iniciatives parlamentàries, en aquesta legislatura i l’anterior, que l’Estat reguli o permeti regular el preu del lloguer. A més, s’ha donat suport a la Proposició de Llei de Més per Menorca que permetrà que les Illes Balears puguin regular el preu de l’habitatge en zones tensionades i, fins i tot, declarar tota una illa com a zona tensionada.

En segon lloc, els ecosobiranistes han reclamat la limitació de la compra d’habitatge per part d’estrangers no residents, tant les persones físiques com les jurídiques, per tal d’evitar l’especulació. Així, remarquen que «cal garantir el dret a l’accés a l’habitatge a les persones que realment volen viure i treballar a les Illes Balears».

En tercer lloc, MÉS per Mallorca ha proposat potenciar habitatges protegits en règim de lloguer. En aquest sentit, Ferrà ha volgut recordar que «la política d’habitatge de l’Estat no ha estat la de destinar l’habitatge de protecció oficial al lloguer sinó a la compra». «Hem regalat habitatge durant 40 anys i ara no tenim múscul, hem perdut sol públic que avui ens hagués permès donar molt millor resposta a la gent que ho necessita», ha assegurat Ferrà.

I en quart lloc, els ecosobiranistes han apostat per generar alternatives residencials per als col·lectius vulnerables en risc de desnonament. Des d’aquest punt de vista, Ferrà ha volgut destacar «la política municipalista de MÉS per Mallorca amb mesures pioneres per garantir el dret a l’accés a l’habitatge, aturar desnonaments i iniciar lluites com la reclamació de Son Busquets com a Habitatge de Protecció Oficial».

Finalment, Ferrà ha comentat un informe recent que apunta que les Illes Balears creixeran en 300.000 persones els pròxims 15 anys. Segons Ferrà, «el sector turístic actua com un imant per atraure molta gent a les Illes Balears, però no tenim un sector privat capaç de donar resposta residencial ni un sector públic capaç de mantenir serveis per a tanta població». «Aquest fet reforça la idea que no podem dependre del sector turístic de la manera que ho feim avui», ha assegurat Ferrà.