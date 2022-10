El Pi Palma demana l’ampliació la xarxa de metro existent i que arribi «d’una vegada per totes» a Son Espases

El Pi Palma ha demanat que el metro arribi «d’una vegada per totes» a l’Hospital Universitari de Son Espases. Davant l’anunci de la setmana passada de la presidenta Armengol de dur el tramvia fins a l’Hospital de referència, la formació considera que amb noves línies de metro s’aconseguiria una mobilitat «més lògica i eficient».

«No entenem per què encara no han fet una nova línia de metro que arribi a Son Espases i que a la vegada pugui connectar el polígon de Can Valero o les barriades de Son Rapinya o la Vileta», explica el vicepresident d’El Pi Palma, Carles Cabrera.

El responsable de mobilitat de la formació a Palma, Toni Crespí, insisteix que «per assolir una mobilitat més fluida s’han de fer noves línies de metro i no saturar els carrers amb tramvies». «El tramvia no té cap valor afegit respecte de l’autobús i suposa una inversió i unes infraestructures que no fan més que nosa i són lents. A més, són consumits pels turistes. Per la seva part, Cabrera ha recordat que «necessitam donar espai als vianants i posant tramvies al centre de Palma lleves uns vehicles per posar-ne d’altres».

«Això no vol dir que ens paregui malament la proposta del tramvia. Tot el contrari. Ens estranya que una ciutat tan turística com Palma encara no tengui. Creim que és necessari tenir una línia a la Platja de Palma», ha assegurat el vicepresident d’El Pi Palma.