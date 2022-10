MÉS impulsa la pagesia i la sobirania alimentària

El Parlament ha aprovat aquest dijous una Proposició No de Llei per tal que tota la superfície agrària útil de les Illes Balears sigui usada per a la producció d'aliments, generar un pla pel relleu generacional a la pagesia de les Illes Balears i legislar en favor del producte local.

El fet és que a les Illes Balears pateixen un procés de manca de relleu generacional i de rendibilitat a la pagesia i, a més, la Superfície Agrària Útil – SAU –, que és el conjunt de les terres que haurien de ser dedicades a la producció d'aliments, es va reduint. Això comporta que les terres deixin de ser productives, amb la consegüent degradació del camp, i que rebin un ús impropi i especulatiu, provocant l'augment desmesurat del preu de la terra i la inestabilitat laboral de pageses i pagesos que passen a conrear terres que no són seves. Segons el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas 'Collet', «la pèrdua del territori dedicat a la producció d'aliments ens fa perdre capacitat de producció i sobirania alimentària com a país».

En aquest sentit, «si creixem en superfície agrària útil hi guanyarem en tots els sentits, en equilibri mediambiental, social i econòmic», ha assegurat Mas. Mediambiental, perquè tot aquell territori dedicat a la producció d'aliments no cauen en la degradació, ús impropi i especulació urbanística; social, perquè la pagesia és generador de llocs de treball especialitzats i de qualitat; i econòmic, perquè és l'única manera de reforçar el sector primari.

Per tot això, MÉS per Mallorca va presentar una Proposició No de Llei per tal de posar en marxa els mecanismes que dona la Llei Agrària de les Illes Balears perquè tota la superfície agrària útil de les Illes Balears sigui usada per a la producció d'aliments; coordinar amb consells, ajuntaments, organitzacions agràries i cooperatives una estratègia pel relleu generacional a la pagesia de les Illes Balears; i legislar en favor del producte local per tal que aquest estigui en igualtat de condicions a l'hora de competir al mercat.

Finalment, els tres punts han resultat aprovats. Segons Mas, «és central per a les Illes Balears generar un pla pel relleu generacional a la pagesia, legislar en favor del producte local, i que tota la superfície agrària útil sigui emprada per a la producció d'aliments».